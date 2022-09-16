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Під час повітряної тривоги біля Умані спрацювала ППО: є пошкодження

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Під час повітряної тривоги біля Умані спрацювала ППО: є пошкодження

Фото: Associated Press

Під час повітряної тривоги, яка пролунала у Черськаській області 16 вересня о 13:25, на Уманщині спрацювала ППО. 

Повідомляється, що постраждалих немає. Пошкоджено деякі нежитлові будівлі та зникло електропостачання.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Маємо незначні пошкодження кількох нежитлових будівель і аварійне відключення об’єктів електропостачання. Невдовзі їхня робота буде відновлена", - зазначив Табурець.

Нагадаємо, до Умані Черкаської області з’їхалися паломники для святкуванням єврейського Нового року Рош-га-Шана. Внаслідок цього в місті обмежили доступ до району паломництва брацлавських хасидів від 00:00 15 вересня.

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