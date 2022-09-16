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Повітряні сили під час тривоги збили ворожі ракети, випущені по Дніпропетровщині

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Повітряні сили під час тривоги збили ворожі ракети, випущені по Дніпропетровщині

Фото: скриншот з відео

У п'ятницю, 16 вересня, повітряні сили знищили три російські ракети типу "Іскандер-К" та один розвідувальний безпілотник.

Зазначається, ціль крилатих ракет, які не долетіли завдяки українським захисникам, була Дніпропетровщина.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"16 вересня, близько 14.00, на Дніпропетровщині протиповітряною обороною Повітряного командування "Схід" Повітряних Сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К" та один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, близько 14:00 на території Дніпропетровської області лунала повітряна тривога, яка розпочалася о 13:29 та тривала 32 хвилини. Під час повітряної тривоги в обласному центрі пролунали вибухи. Спрацювала ППО.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
414
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