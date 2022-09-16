В Китаї за декілька хвилин згорів 200-метровий хмарочос China-telecom (відео)

В Китаї 16 вересня сталася масштабна пожежа. Менше ніж за годину там згорів хмарочос China-telecom.

В китайському місті Чанша менше ніж за годину згорів 200-метровий хмарочос China-telecom. Попередньо, там зберігалися 35 тонн палива для серверів.

Відповідні відео почали з’являтися в соціальних мережах.

Як стало відомо, в місті Чанша сталася масштабна пожежа - там згорів 200-метровий телеком-оператор China-telecom. Попередньо, в будівлі зберігалися 35 тонн палива для серверів. Полум'я охопило десятки поверхів.

Інформації щодо постраждалих поки що немає.

Нагадаємо, що США запровадили нові санкції проти росіян, серед яких Кадиров та його родина.

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