У Полтавській області електропоїзд розчавив чоловіка

У Полтавському районі на залізниці смертельно травмувався житель Білицької громади.
Обставини його загибелі з’ясовують.
Про це повідомили у поліції Полтавської області.
До поліції про аварію повідомив черговий залізничної станції. Він розповів, що електропоїзд збив місцевого жителя, у результаті чого чоловік отримав смертельні травми. Тіло 75-річного загиблого доправили до судово-медичної експертизи. Наразі обставини трагедії з’ясовують.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною третьою статті 276 "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту".
Санкція – позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Нагадаємо, у Миколаєві кинулась під поїзд 17-річна дівчина. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями "Миколаїв" та "Кульбакине". Причини, які змусили дівчину накласти на себе руки, встановлюватимуть.
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