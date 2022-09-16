В Полтавской области электропоезд раздавил мужчину

В Полтавском районе на железной дороге смертельно травмировался житель Белицкой общины.
Обстоятельства его гибели выясняются.
Об этом сообщили в полиции Полтавской области.
В полицию об аварии сообщил дежурный железнодорожной станции. Он рассказал, что электропоезд сбил местного жителя, в результате чего мужчина получил смертельные травмы. Тело 75-летнего погибшего доставили в судебно-медицинскую экспертизу. Пока обстоятельства трагедии выясняют.
Правоохранители возбудили уголовное производство по части третьей статьи 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".
Санкция – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.
Напомним, в Николаеве бросилась под поезд 17-летняя девушка. Трагедия произошла на железнодорожной перегоне между станциями "Николаев" и "Кульбакино". Причины, которые заставили девушку покончить с собой, будут устанавливать.
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