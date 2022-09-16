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В Полтавской области электропоезд раздавил мужчину

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В Полтавской области электропоезд раздавил мужчину

Фото: pixabay.com

В Полтавском районе на железной дороге смертельно травмировался житель Белицкой общины.

Обстоятельства его гибели выясняются.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

В полицию об аварии сообщил дежурный железнодорожной станции. Он рассказал, что электропоезд сбил местного жителя, в результате чего мужчина получил смертельные травмы. Тело 75-летнего погибшего доставили в судебно-медицинскую экспертизу. Пока обстоятельства трагедии выясняют.

Правоохранители возбудили уголовное производство по части третьей статьи 276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".

Санкция – лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, в Николаеве бросилась под поезд 17-летняя девушка. Трагедия произошла на железнодорожной перегоне между станциями "Николаев" и "Кульбакино". Причины, которые заставили девушку покончить с собой, будут устанавливать.

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