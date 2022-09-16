Геращенко рассказал, как оккупанты убивали украинцев в Изюме

В Изюме Харьковской области от российских снарядов и авиабомб погибли до тысячи человек. Также оккупанты расстреливали машины местных жителей, пытавшихся уехать.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на Youtube-канале ТСН после посещения освобожденного города.

По его словам, из всех разбомбленных российской авиацией городов, где ему пришлось побывать, Изюм — "это самый уничтоженный и разрушенный город по сравнению с Бучей, Бородянкой, Ирпенем, Гостомелем, там просто лежат в руинах жилые дома".

"Я был с группой иностранных журналистов во время поднятия флага с участием Владимира Зеленского. Я подвел группу журналистов к одному такому пятиэтажному дому, в котором в результате попадания российской авиабомбы обрушилось два подъезда. По словам местных жителей, когда под оккупацией россияне поручили разобрать завалы, там достали 47 тел погибших. По словам очевидцев, количество погибших может приближаться к тысяче человек. Это будет больше, чем Буча, в два раза", — заявил советник министра.

Он сообщил, что в Изюме центральная часть города очень серьезно разрушена – школы, общественные здания:

"Я спрашивал местных жителей, были ли именно в этой части города уличные бои. Так вот, в центральной части Изюма, она разделена рекой Северский Донец, даже не было уличных боев. Россияне просто тупо, как в Бородянке, сбрасывали авиабомбы, били артиллерией по жилым домам. А южная часть города, где ВСУ обороняли Изюм, полностью разрушена наподобие Мариуполя.Там будет очень много работы для того, чтобы идентифицировать всех погибших, пропавших без вести. Как мне говорили, погибали целыми семьями в этих разбомбленных домах".

По оценкам Геращенко, Изюм — "вдвое страшнее Бучи".

"Да, в Изюме на улицах не было расстрелянных людей, потому что уже прошло полгода с момента оккупации. Но мы понимаем, что там тоже убивали людей, расстреливали на подъездах к городу. Когда мы ехали в автобусе с журналистами, видели на подъезде к Изюму машины, которые были расстреляны и сброшены в кювет — проржавели, расстреляны россиянами еще в мае-апреле. Расстреливали сотни машин", — подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский, комментируя события в Изюме, заявил, что мир должен дать оценку военным преступлениям России.

"Буча, Мариуполь, теперь, к сожалению, Изюм... Россия повсюду оставляет за собой смерть. И должна за это отвечать. Мир должен привлечь Россию к реальной ответственности за эту войну. Сделаем все для этого. Вечная память всем, чья жизнь забрали оккупанты! Вечная слава каждому, кто воюет за Украину!", — подытожил глава государства.

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