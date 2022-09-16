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В Китае через несколько минут сгорел 200-метровый небоскреб China-telecom (видео)

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В Китае через несколько минут сгорел 200-метровый небоскреб China-telecom (видео)

Фото: Скриншот

В Китае 16 сентября произошел масштабный пожар. Менее чем через час там сгорел небоскреб China-telecom.

В китайском городе Чанша менее чем за час сгорел 200-метровый небоскреб China-telecom. Предварительно там хранились 35 тонн топлива для серверов.

Соответствующие видео начали появляться в социальных сетях.

Как стало известно, в городе Чанша произошел масштабный пожар – там сгорел 200-метровый телеком-оператор China-telecom. Предварительно, в здании хранилось 35 тонн топлива для серверов. Пламя охватило десятки этажей.

Информации о пострадавших пока нет.

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