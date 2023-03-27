"Почнуть фінансувати протестні рухи": Подоляк про настрої російських еліт

На думку Подоляка, еліта зрозуміла, що Путін обнуляє їх комунікації на Заході.

Росіяни зараз думають про те, що російський диктатор Володимир Путін ослаб.

Про це розповів радник глави офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю УНІАН.

За його словами, у більшості росіян немає критично мислення.

"Так ось, вони зараз думають про те, що пахан, яким є президент Російської Федерації, ослаб. Він вже не виконує ті функції, які йому делегувалися, і не є представником еліт, щоб від їх імені вести переговори. Для еліти Путін був важливий тим, що його боялися на зовнішніх ринках, він досягав важливої для еліти мети - легітимізував їх не завжди законні доходи, забезпечував можливості купувати акції міжнародних компаній, купувати майно, інтегруватися в глобальну еліту. Це все гарантував Путін", - сказав він.

Також Подоляк стверджує, що зараз еліта зрозуміла, що Путін навпаки, делігітимізує все, обнуляє їх комунікації на Заході, де вони звикли жити, обнуляє їх можливості зберегти доходи і виведені гроші.

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"І абсолютно точно він їх підводить до того, що вони будуть платити за ті рішення, які приймав Путін або невелике його оточення. Еліта починає розуміти, що чим далі, тим більшу особисту ціну кожен з них буде платити - аж до тривалої юридичної відсидки або навіть до фізичного зникнення, - заявив Подоляк.

На думку радника, представники російської еліти почнуть фінансувати ті чи інші протестні рухи.

"Плюс активізуються етнічні протестні рухи, адже багато регіонів перебувало під репресивним тиском федерального центру. Зараз це все починає розриватися, адже виявляється, що немає стримуючих факторів, немає ніякої силової вертикалі і армії, яких треба боятися. Плюс цей ордер МКС, - це повна втрата страху перед Путіним на глобальних ринках, втрата легітимності. Всі ці процеси необоротно підштовхнуть до серйозного внутрішнього руху, в рамках якого, в тому числі, можуть бути і ефективні партизанські дії військового типу", - додав радник.

Раніше Подоляк розповів про недолугу політику Кремля, що призводить до воєнної поразки та неминучого процесу розпаду держави-агресорки.

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