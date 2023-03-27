"Начнут финансировать протестные движения": Подоляк о настроениях российских элит

По мнению Подоляка, элита поняла, что Путин обнуляет их коммуникации на Западе.

Россияне сейчас думают о том, что российский диктатор Владимир Путин ослаб.

Об этом рассказал советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью УНИАН.

По его словам, у большинства россиян нет критического мышления.

"Так вот, они сейчас думают о том, что пахан, каков президент Российской Федерации, ослаб. Он уже не выполняет те функции, которые ему делегировались, и не является представителем элит, чтобы от их имени вести переговоры. Для элиты Путин был важен. тем, что его боялись на внешних рынках, он достигал важной для элиты цели – легитимизировал их не всегда законные доходы, обеспечивал возможности покупать акции международных компаний, покупать имущество, интегрироваться в глобальную элиту. Это все гарантировал Путин", – сказал он.

Также Подоляк утверждает, что сейчас элита поняла, что Путин наоборот, делигитимизирует все, обнуляет их коммуникации на Западе, где они привыкли жить, обнуляет их возможности сохранить доходы и выведенные деньги.

Также читайте В Киевской области судья получил приговор более чем 8 лет за взятку

"И совершенно точно он их подводит к тому, что они будут платить за те решения, которые принимал Путин или небольшое его окружение. Элита начинает понимать, что чем дальше, тем большую личную цену каждый из них будет платить – вплоть до длительной юридической отсидки или даже до физического исчезновения, – заявил Подоляк.

По мнению советника, представители российской элиты начнут финансировать те или иные протестные движения.

"Плюс активизируются этнические протестные движения, ведь многие регионы находились под репрессивным давлением федерального центра. Сейчас это все начинает разрываться, ведь оказывается, что нет сдерживающих факторов, нет никакой силовой вертикали и армии, которых нужно бояться. Плюс этот ордер МКС, – это полная потеря страха перед Путиным на глобальных рынках, потеря легитимности. Все эти процессы необратимо подтолкнут к серьезному внутреннему движению, в рамках которого, в том числе, могут быть и эффективные партизанские действия военного типа", — добавил советник.

Ранее Подоляк рассказал о бестолковой политике Кремля, что приводит к военному поражению и неизбежному процессу распада государства-агрессоры.

Читайте также: