Повітряна тривога оголошена в частині України: яка загроза

Перебувайте в укриттях до моменту скасування тривоги або ж використовуйте правило двох стін.

Повітряна тривога 7 квітня оголошена в семи областях України через загрозу ворожої тактичної авіації.

Про це свідчить мапа тривог та інформують моніторингові групи.

Так, сигнали тривоги лунають у Києві та області, на Черкащині, Вінниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині та Херсонщині.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про активність російських літаків Су-35 на півдні.

Нагадаємо, Росія вранці 7 квітня вивела в Чорне море свої кораблі після зменшення шторму. На одному з суден можуть бути до восьми ракет "Калібр". Тож у ЗСУ попередили про загрозу ворожих ракетних атак.

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