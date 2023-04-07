Повітряна тривога оголошена в частині України: яка загроза

Перебувайте в укриттях до моменту скасування тривоги або ж використовуйте правило двох стін.
Повітряна тривога 7 квітня оголошена в семи областях України через загрозу ворожої тактичної авіації.
Про це свідчить мапа тривог та інформують моніторингові групи.
Так, сигнали тривоги лунають у Києві та області, на Черкащині, Вінниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Одещині та Херсонщині.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про активність російських літаків Су-35 на півдні.
Нагадаємо, Росія вранці 7 квітня вивела в Чорне море свої кораблі після зменшення шторму. На одному з суден можуть бути до восьми ракет "Калібр". Тож у ЗСУ попередили про загрозу ворожих ракетних атак.
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