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Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку у низці областей

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Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку у низці областей

Повітряна тривога. / Фото: ТСН.ua

Сирени лунають у кількох областях.

У вівторок, 12 вересня, під час повітряної тривоги стало відомо про ракетну небезпеку у низці "червоних" областей України.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Південь - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні. 

Наразі тривога охопила кілька південних регіонів. У Запорізькій області сирени залунали о 10:19. У Миколаївській, Херсонській та Одеській - о 11:06.

Мапа тривог станом на 11:11 вівторка, 12 вересня. / ©
Мапа тривог станом на 11:11 вівторка, 12 вересня.

Як повідомлялося, після 09:00 у низці областей також була оголошена повітряна тривогаУ Повітряних силах назвали причину тривоги - загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

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Дата публікації
Перегляди
84
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