Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку у низці областей

У вівторок, 12 вересня, під час повітряної тривоги стало відомо про ракетну небезпеку у низці "червоних" областей України.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Південь - ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривога охопила кілька південних регіонів. У Запорізькій області сирени залунали о 10:19. У Миколаївській, Херсонській та Одеській - о 11:06.

Мапа тривог станом на 11:11 вівторка, 12 вересня.

Як повідомлялося, після 09:00 у низці областей також була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах назвали причину тривоги - загроза застосування ворогом балістичного озброєння.