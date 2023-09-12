Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в ряде областей

Во вторник, 12 сентября, во время воздушной тревоги стало известно о ракетной опасности в ряде "красных" областей Украины.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Юг – ракетная опасность!", — говорится в сообщении.

В настоящее время тревога охватила несколько южных регионов. В Запорожской области сирены раздались в 10:19. В Николаевской, Херсонской и Одесской – в 11:06.

Карта тревог на 11:11 вторника, 12 сентября.

Как сообщалось, после 09:00 в ряде областей также была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах назвали причину тревоги – угроза применения врагом баллистического вооружения.

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