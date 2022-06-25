Повітряні сили України збили російський безпілотник "Орлан"

Аналогічний БПЛА був уражений вчора, 24 червня.
Зенітники повітряного командування "Центр" збили безпілотний літальний апарат окупантів, що проводив розвідку об'єктів після ракетних ударів.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Військовослужбовці вранці, 25 червня, збили черговий ворожий БПЛА типу "Орлан-10".
Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили 3 ворожі склади з боєприпасами та купу живої сили і техніки противника.
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