Повітряня тривога оголошена в частині України: яка загроза

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Також зафіксовані російські дрони.
Повітряна тривога 17 грудня оголошена в кількох областях України.
Про це свідчить інформація на мапі тривог.
Так, тривога оголошена у Житомирській, Київській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та у кількох громадах Харківщини.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Там зазначили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Окрім того, у північній частині Києва зафіксовані російські безпілотники.
Нагадаємо, російські безпілотники надокучали українцям і в ніч проти 17 грудня: рухалися переважно на півночі країни.
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