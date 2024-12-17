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Повітряня тривога оголошена в частині України: яка загроза

Повітряня тривога оголошена в частині України: яка загроза

Повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження. Також зафіксовані російські дрони.

Повітряна тривога 17 грудня оголошена в кількох областях України.

Про це свідчить інформація на мапі тривог.

Так, тривога оголошена у Житомирській, Київській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та у кількох громадах Харківщини.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Там зазначили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Окрім того, у північній частині Києва зафіксовані російські безпілотники.

Мапа тривоги 17 грудня / ©
Мапа тривоги 17 грудня

Нагадаємо, російські безпілотники надокучали українцям і в ніч проти 17 грудня: рухалися переважно на півночі країни.

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