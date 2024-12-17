У Сумах прогриміли вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч на 17 грудня 2024 року у Сумах пролунали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали.

Зауважимо, що вибухи пролунали на початку ночі та наприкінці.

Докучали українцям цілу ніч ворожі безпілотники, які кружляли і на Сумщині.

Наразі немає офіційної інформації про вибухи.

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Раніше повідомлялося, що у столиці та низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

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