У Сумах прогриміли вибухи - моніторингові канали

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У ніч на 17 грудня 2024 року у Сумах пролунали вибухи.
Про це інформують моніторингові канали.
Зауважимо, що вибухи пролунали на початку ночі та наприкінці.
Докучали українцям цілу ніч ворожі безпілотники, які кружляли і на Сумщині.
Наразі немає офіційної інформації про вибухи.
Раніше повідомлялося, що у столиці та низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.
Читайте також:
- На Хмельниччині сили ППО знищили два безпілотники — ОВА
- Влучання в будинок у Харкові: подробиці з фото
- Всю ніч Київ атакували дрони: що відомо про наслідки