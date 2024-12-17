В Сумах прогремели взрывы – мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 17 декабря 2024 года в Сумах раздались взрывы.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Заметим, что взрывы прогремели в начале ночи и в конце.
Докучали украинцам всю ночь вражеские беспилотники, кружившие и на Сумщине.
Пока нет официальной информации о взрывах.
Ранее сообщалось, что в столице и ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
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