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В Сумах прогремели взрывы – мониторинговые каналы

В Сумах прогремели взрывы – мониторинговые каналы

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 17 декабря 2024 года в Сумах раздались взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Заметим, что взрывы прогремели в начале ночи и в конце.

Докучали украинцам всю ночь вражеские беспилотники, кружившие и на Сумщине.

Пока нет официальной информации о взрывах.

Ранее сообщалось, что в столице и ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

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