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Прикордонники "приземлили шахед" окупантів на Одещині – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Прикордонники "приземлили шахед" окупантів на Одещині – фото

Прикордонники "приземлили шахед" окупантів на Одещині. / Фото: Державна прикордонна служба України

Українські прикордонники знищили російський дрон в Одеській області.

В Одеській області українські військові збили російський безпілотник іранського виробництва "шахед".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.   

Прикордонники "приземлили" дрон який заходив з акваторії Чорного моря.

Прикордонники збили дрон окупантів на Одещині. / ©
Прикордонники збили дрон окупантів на Одещині.

"Бійці почули ворожого "мопеда" і, застосувавши усі можливі засоби ураження, змусили захлинутися його власним запасом вибухівки й подавитися своїми ж друзками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі проти суботи, 8 липня, Росія атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Сили ППО знищили п'ять дронів. 

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Дата публікації
Перегляди
579
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