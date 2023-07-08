Прикордонники "приземлили шахед" окупантів на Одещині – фото

Українські прикордонники знищили російський дрон в Одеській області.
В Одеській області українські військові збили російський безпілотник іранського виробництва "шахед".
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Прикордонники "приземлили" дрон який заходив з акваторії Чорного моря.
"Бійці почули ворожого "мопеда" і, застосувавши усі можливі засоби ураження, змусили захлинутися його власним запасом вибухівки й подавитися своїми ж друзками", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уночі проти суботи, 8 липня, Росія атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Сили ППО знищили п'ять дронів.
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