Прикордонники "приземлили шахед" окупантів на Одещині – фото

В Одеській області українські військові збили російський безпілотник іранського виробництва "шахед".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники "приземлили" дрон який заходив з акваторії Чорного моря.

Прикордонники збили дрон окупантів на Одещині.

"Бійці почули ворожого "мопеда" і, застосувавши усі можливі засоби ураження, змусили захлинутися його власним запасом вибухівки й подавитися своїми ж друзками", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уночі проти суботи, 8 липня, Росія атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. Сили ППО знищили п'ять дронів.

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