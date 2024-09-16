Просить техніку у Судану і Венесуели: експерт про те, чому РФ прагне завершити війну

За словами експерта, Кремль шукає військову техніку у країнах Африки та Латинської Америки.

Путінський режим не має змоги озброїти власну армію, відчуває дефіцит озброєння, а тому шукає зброю і техніку у всьому світі – зокрема у відсталих країнах Африки та Азії.

Про це заявив військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, передає "Київ 24".

"Достатньо відкрити Google Maps, подивитися, яка ситуація в Росії зі складами, арсеналами збереження і центрами збереження. По території все стає на свої місця, не треба навіть і піддаватися сумнівам", – каже експерт.

На його думку, якби у РФ все було добре з механізованою технікою, то вона б не зверталась до всього світу, зокрема до країн Африки, наприклад Судану з пропозицією викупу радянської техніки, танків, які передавалися цим країнам.

"Вони (росіяни – Ред.) в центральній Азії постійно шукають техніку, яку можуть викуповувати у тих країн, які можуть її продавати. І навіть зверталися до країн Латинської Америки, Нікарагуа, наприклад, Венесуели з пропозиціями щось викупити. Тобто проблематика наявна і вона буде з кожним, не те щоб місяцем, а навіть днем, погіршуватись для Росії", – вважає Коваленко.

Експерт зауважив, що Путін розраховував завершити війну за "декілька тижнів", але отримав війну на декілька років, а російська армія виявилася до цього не готовою.

Раніше Олександр Коваленко пояснив, навіщо Путін підписав указ про збільшення своєї армії.

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