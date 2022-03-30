Протягом доби на Житомирщині шість разів оголошували тривогу: куди прилетіло

Протягом доби на Житомирщині шість разів оголошували тривогу: куди прилетіло

Потерпілих внаслідок авіаударів немає.

Протягом минулої доби, 29 березня, на території Житомирської області було оголошено шість повітряних тривог.

Про це повідомили у пресслужбу Нацполіції у Житомирській області.

Зазначається, що у результаті ворожих обстрілів руйнувань та ушкоджень зазнали низка населених пунктів.

Вранці 29 березня стало відомо про ракетний удар по території Семенівської територіальної громади Бердичівського району.

Поблизу села Карвинівка Чуднівської територіальної громади було виявлено уламки ворожої ракети. У Малинській територіальній громаді уранці 29 березня авіаударів зазнали села Українка, Лумля та Дружне. Увечері того ж дня – села Любовичі та Привітне.

У поліції нагадують, що сигнали повітряної тривоги є обов’язковими до виконання. "Не нехтуйте власною безпекою, а відразу переміщайтесь в укриття".

Як повідомлялося, у ніч проти 30 березня армія Російської Федерації завдала трьох ракетних ударів по Хмельницькому. Це перший обстріл міста від початку російської війни в Україні, 24 лютого. Окупанти РФ варили по промислових об'єктах області. Інформація щодо постраждалих перевіряється.

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