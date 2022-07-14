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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Лише протягом минулої доби, 13 липня, росіяни вбили трьох мешканців регіону.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазнаається, що двоє загиблих додалося у Часовому Яру, куди днями у будинок прилетіла російська ракета. Ще одна людина загинула у Миколаївці.

Кириленко наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв в тимасово окупованих Маріуполі та Волновасі.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Потягом минулої доби п'ятеро людей людей отримали поранення: троє - у Слов'янську, один - у Красногорвці, один - в Андріївці.

Як повідомлялося, у ніч проти 14 липня, а також вранці російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Під вогонь окупантів потрапила Зеленодольська громада.

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