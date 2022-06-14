Путін не зрозумів трьох речей у цьому світі: Арестович перерахував

Путін не зрозумів трьох речей у цьому світі: Арестович перерахував

Радник голови ОПУ порівняв Путіна зі Сталіним.

Путін не зрозумів трьох речей у цьому світі. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав, яких саме.

Про це він розповів у ефірі "Фейгін Live".

"Товариш Путін просто не зрозумів трьох речей у цьому світі. Перше – він Сталін. Друге – у нього немає 27 мільйонів мілітаризованих та озброєних, бо промисловість не працює. І третє – у нього немає лендлізу. Лендліз – на іншому боці", - сказав радник керівника ОПУ.

З іншого боку, як зауважив Арестович, Сталін не мав енергетичної зброї і такої кількості п'ятої колони в Європі, кремлівської, скажімо так. "Тому тут певною мірою паритет", - додав він.

Нагадаємо, в США оцінили плани Путіна щодо захоплення всієї України. Заступник міністра оборони США Колін Кол зазначив, що росіяни можуть отримати тактичні переваги на деяких напрямках. Однак захопити всю Україну їм не вдасться.

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