У США оцінили плани Путіна щодо захоплення всієї України

Заступник міністра оборони США Колін Кал зазначив, що росіяни можуть отримати тактичні переваги на деяких напрямках. Однак захопити всю Україну їм не вдасться.

У США не сумніваються, що Володимир Путін не полишає бажання захопити всю територію України. Втім вважають, що це йому не вдасться.

Про це пише TheGuardian.

"Я все ще думаю, що він має проєкти на значній частині України, якщо не на всій країні. Тим не менш, я не думаю, що він зможе досягти цих цілей", - сказав заступник міністра оборони США Колін Кал.

Американський посадовець додав, що росіяни можуть отримати тактичні переваги на деяких напрямках. Однак захопити всю Україну їм не вдасться.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не цікаві обстріли цивільних на території РФ.

Ракетний терор: путін довоювався, що у них майже не лишилося сучасних ракет

Читайте також: