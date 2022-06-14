Україні не цікаві обстріли цивільних на території РФ - Зеленський

Президент наголосив, що військові ЗСУ працюють на українській землі, на нашій окупованій території, не на території російської держави.

Україна веде воєнні дії проти агресора на території своєї держави, яка є найбільшою за територією в Європі, і нам необхідна відповідна зброя, щоб дати відсіч агресору. Обстріли ж цивільних на території Росії Україні не цікаві.

Про це під час пресконференції ЗМІ Данії сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання чи почала б Україна обстріл цілей на території Росії за умови отримання відповідного озброєння від західних партнерів, передає "Укрінформ".

"Нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні, здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу", - сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що оскільки Україна є найбільшою за територією країною в Європі, то дистанція від українських підрозділів до угруповань військових РФ може складати і 100, і 140 км і більше.

"Ми не можемо просто віддавати людський ресурс. Для мене особисто це не ресурс, а живі люди. І я хочу, щоб вони воювали, а й повернулися додому. І для цього нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію. А значить все просто — про зброю, яка працює саме на таку дистанцію, на таку відстань. І ми працюємо на нашій землі, на нашій окупованій території, не на території російської держави", - зазначив він.

Раніше Володимир Зеленський назвав умову, за якої сяде за стіл переговорів з Путіним.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, коли Україні очікувати допомоги від США. Жданов уточнив, що зброя за лендлізом до України ще не надходила, надходження передбачаються від нового фінансового року – від 1 жовтня.

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