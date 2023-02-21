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Проєкт "анти-Росія": Путін знову звинуватив Захід у війні РФ проти України

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
1921
Час на прочитання
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Проєкт "анти-Росія": Путін знову звинуватив Захід у війні РФ проти України

Фото: Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву, в якій звинуватив "колективний Захід" у війні.

Очільник Кремля заявив, що західні країни нібито роблять з України так звану "анти-Росію" ще від XIX століття.

Про це Путін сказав 21 лютого під час щорічного послання до Федеральних зборів РФ.

Російський диктатор заявив, що таким чином Захід прагне "відірвати від Росі" українські території, які Путін назвав "історично російськими".

Він додав, що Захід "заклав у цю ідеологічну основу" русофобію та вкрай агресивний націоналізм".

Зокрема, українським бригадам нібито присвоюють нацистські та гітлерівські найменування. Путін навіть розповів, які шеврони найчастіше носять українські військові, і всі вони є нібито "нацистськими".

Лідер окупантів додав, що Росія "не воює з народом України", мовляв, українці стали "заручниками свого режиму і західних господарів".

Нагадаємо, під час свого виступу російський диктатор Володимир Путін також пригрозив ескалацією у війні, якщо Україна отримає далекобійну зброю.

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Дата публікації
Перегляди
1921
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