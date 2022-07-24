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Ракети "денацифікували" поле та ліс: подробиці обстрілів Хмельницької області

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Ракети "денацифікували" поле та ліс: подробиці обстрілів Хмельницької області

Скриншот із відео

Російські окупанти у неділю, 24 липня, ракетами обстріляли Хмельниччину.

Три ракети над областю збили сили ППО, російські ракети "данацифікували" поле та ліс на Хмельниччині. 

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Голова Хмельницької ОВА розповів, що дві ракети ППО збила в полі на території Кам'янець-Подільського району. Після цього в полі спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. 

"Також відбулося падіння ракети в лісовому масиві, як наслідок відбувся вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району. Жертв немає", - повідомив Гамалій. 

Нагадаємо, російські окупанти у вівторок, 5 липня, під час повітряної тривоги ракетами обстріляли Хмельниччину.

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