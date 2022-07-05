Росія трьома ракетами обстріляла Хмельницький район - голова ОВА

Російські окупанти у вівторок, 5 липня, під час повітряної тривоги ракетами обстріляли Хмельниччину.
Зафіксовано три ракетні удари по території Хмельницького району.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Станом на 20.30 маю інформацію про 3 прильоти ракет в Хмельницькому району. Виїхав на місце події. Детальніше з самого місця події", - повідомив Гамалій.
Нагадаємо, російські окупанти у вівторок, 5 липня, ракетами обстріляли Хмельницький район. У цьому регіоні під час останньої повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.
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