РФ хоче повторно окупувати Куп’янськ: у ЗСУ розкрили хитрий план ворога

Фітьо нагадав, що Куп'янськ - це важливий логістичний центр.

Окупанти не відмовляються від повторної окупації Куп’янська Харківської області. Для цього вони намагають вийти на рубежі населеного пункту Синьківка для створення майбутнього плацдарму для наступу.

Про це розповів командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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"На Куп’янському та Лиманському напрямках через ці умови знизились активність ворога і було відбито сім ворожих атак. Це поблизу Синьківки, Новоселівського. Противник не відмовляється від своїх планів щодо повторної окупації Куп’янська", - сказав він.

Фітьо нагадав, що Куп'янськ - це важливий логістичний центр.

"Через важкі погодні умови на даному напрямку противник використав лише три дрони-камікадзе, а так загалом в попередні дні ця цифра коливалась від 15 до 30 дронів за добу. Та здійснив 399 обстрілів українських позицій за минулу добу", - додав він.

Нагадаємо, в ISW вважають, що окупанти захопити Авдіївку і Куп'янськ до президентських виборів у РФ.

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