РФ хочет повторно оккупировать Купянск: в ВСУ раскрыли хитрый план врага

Фитьо напомнил, что Купянск – это важный логистический центр.

Оккупанты не отказываются от повторной оккупации Купянска Харьковской области. Для этого они пытаются выйти на рубежи населённого пункта Синьковка для создания будущего плацдарма для наступления.

Об этом рассказал командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Также читайте Россияне ударили по Херсонщине – подробности

"На Купянском и Лиманском направлениях из-за этих условий снизилась активность врага и были отражены семь вражеских атак. Это вблизи Синьковки, Новоселовского. Противник не отказывается от своих планов по повторной оккупации Купянска", — сказал он.

Фитьо напомнил, что Купянск – это важный логистический центр.

"Из-за тяжелых погодных условий на данном направлении противник использовал лишь три дрона-камикадзе, а так всего в предыдущие дни эта цифра колебалась от 15 до 30 дронов в сутки. Но совершил 399 обстрелов украинских позиций за минувшие сутки", — добавил он.

Напомним, в ISW считают, что оккупанты захватят Авдеевку и Купянск до президентских выборов в РФ.

Читайте ведущие новости дня: