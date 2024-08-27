РФ вдарила балістикою і "Шахедами": скільки цілей збила ППО

Десять ворожих дронів локаційно втачені, імовірно, впали на території України, один перетнув кордон із Білоруссю.

Вночі проти 27 серпня ворог атакував Україну аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", а також 81 ударним безпілотником "Шахед". Сили ППО знищили 60 дронів та 5 ракет.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 91 засіб повітряного нападу противника.

Про це заявили Повітряні Сили ЗС України в звіті 27 серпня.

Фото: Повітряні Сили ЗС України

Цієї ночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними БпЛА.

Чим бив ворог по Україні в ніч проти 27 серпня

3-ма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Ліпецької області, що в РФ);

балістичною ракетою "Іскандер-М" (із Криму);

крилатою ракетою "Іскандер-К" (із Воронезької області);

5-ма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області);

81 ударним БпЛА типу "Шахед" (із Єйська та Курської області).

Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито:

5 крилатих ракет Х-101;

60 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

10 ворожих "Шахедів" локаційно втачені на території України. Один з них перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 перебувають в повітряному просторі України.

"Бойова робота триває! До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України", - повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

Там зазначили, що вночі по ворожих цілях відпрацювали у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни УДАРОМ ЗНИЩИЛИ ГОТЕЛЬ у Кривому Розі! Загиблі та поранені! Під завалами - люди!

Нагадаємо, проти ночі росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок влучання у готель "Аврора" загинули чоловік та жінка. Ще п’ятеро людей постраждали. Так, 43-річна жінка опинилася в лікарні у важкому стані. Госпіталізований і 37-річний чоловік у середньої тяжкості. Ще троє постраждалих перебувають вдома.

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