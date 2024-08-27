РФ ударила баллистикой и "Шахедами": сколько целей сбила ПВО

Десять вражеских дронов локационно утачены, вероятно, упали на территории Украины, один пересек границу с Беларусью.

Ночью против 27 августа враг атаковал Украину аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", а также 81 ударным беспилотником "Шахед". Силы ПВО уничтожили 60 дронов и 5 ракет.

Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождается 91 средство воздушного нападения противника.

Об этом заявили Воздушные Силы ВС Украины в отчете 27 августа.

Фото: Воздушные Силы ВС Украины

Этой ночью оккупанты нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными БпЛА.

Чем бил враг по Украине в ночь на 27 августа

3-ю аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" (с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Липецкой области в РФ);

баллистической ракетой "Искандер-М" (из Крыма);

крылатой ракетой "Искандер-К" (из Воронежской области);

5 крылатыми ракетами Х-101 (из бомбардировщиков Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области);

81 ударным БпЛА типа "Шахед" (из Ейска и Курской области).

По состоянию на 9:00 в результате боевой работы противовоздушной обороной сбито:

5 крылатых ракет Х-101;

60 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

10 вражеских "Шахедов" локационно уточены на территории Украины. Один из них пересек границу с Беларусью, еще около 10 находятся в воздушном пространстве Украины.

"Боевая работа продолжается! К отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — сообщают Воздушные Силы ВС Украины.

Там отметили, что ночью по враждебным целям отработали в Киевской, Хмельницкой, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Хмельницкой, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Черниговской и Кировоградской областях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!

Напомним, на ночь россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате попадания в гостиницу "Аврора" погибли мужчина и женщина. Еще пять человек пострадали. Да, 43-летняя женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Госпитализирован и 37-летний мужчина в средней тяжести. Еще трое пострадавших находятся дома.

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