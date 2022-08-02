Росія вдарила по Дніпропетровщині з РСЗВ

У ніч проти 2 серпня російська армія обстріляла Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

По Синельниківському району Дніпропетровщини РФ ударила з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Люди не постраждали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Криворізькому районі окупанти із ствольної артилерії накрили вогнем Широківську та Зеленодольську громади. Людей не зачепило.

У селі Кошове перебита лінія електропередачі. Село залишилось без світла, там працюють електрики.

Нагадаємо, у Києві викрили колишнього заступники голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, який незаконно продавав військову амуніцію. Чоловіка затримали під час спроби продати бронежилети на суму більш як 600 тисяч гривень.

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