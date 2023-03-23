Росія відправила до Мелітополя строковиків з Південної Осетії без підготовки

Контракт підписали понад 50 осіб.
Агресорка Росія для поповнення своїх сил в Україні відправила з Південної Осетії військовослужбовців строкової служби до тимчасо захопленого Мелітополя Запорізької області.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що РФ не відмовляється від загарбницької війни. Що більше - Москва постійно вживає заходів щодо поповнення втрат живої сили.
У Генштабі наголошують, що в одній із військових частин, що дислокується у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання контрактів та участі у бойових діях на території України.
"Встановлено, що у період від 1 до 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків. Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області", - наголошують у зведенні.
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