Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія відправляє у бік Херсонщини колони техніки з Криму – Хлань

Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія відправляє у бік Херсонщини колони техніки з Криму – Хлань

Фото: скриншот з відео

Важливо, щоб цю техніку ворог не перекинув до лінії фронту.

Ворог формує великі колони техніки в Криму і відправляє у бік Херсонщини, ЗСУ б’ють по мостах, щоб цю техніку не перекинули ближче до лінії фронту.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.  

"Росіяни формують великі колони техніки в Криму і відправляють у бік тимчасово окупованої Херсонщини. Важливо, щоб цю техніку не перекинули до лінії фронту. І от ми спостерігаємо – знову чіткі прильоти по Антонівському мосту", - зазначив він.

Хлань підкреслив, що дуже важливим є "коригування" транспортних артерій, щоб цю техніку не перекинули на правий берег. 

"А колони хай тільки з’являться у полі зору HIMARS і буде окупантам ще одна Брилівка", - написав депутат.

Нагадаємо, ЗСУ зупинили окупантів і перейшли до фази контрнаступу.

Читайте також:

ЗСУ почали контрнаступ на Херсон - деталі від Наталії Гуменюк

ЗСУ почали контрнаступ на Херсон - деталі від Наталії Гуменюк

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація