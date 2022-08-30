Росія відправляє у бік Херсонщини колони техніки з Криму – Хлань

Важливо, щоб цю техніку ворог не перекинув до лінії фронту.
Ворог формує великі колони техніки в Криму і відправляє у бік Херсонщини, ЗСУ б’ють по мостах, щоб цю техніку не перекинули ближче до лінії фронту.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Росіяни формують великі колони техніки в Криму і відправляють у бік тимчасово окупованої Херсонщини. Важливо, щоб цю техніку не перекинули до лінії фронту. І от ми спостерігаємо – знову чіткі прильоти по Антонівському мосту", - зазначив він.
Хлань підкреслив, що дуже важливим є "коригування" транспортних артерій, щоб цю техніку не перекинули на правий берег.
"А колони хай тільки з’являться у полі зору HIMARS і буде окупантам ще одна Брилівка", - написав депутат.
Нагадаємо, ЗСУ зупинили окупантів і перейшли до фази контрнаступу.
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