Росія відправляє у бік Херсонщини колони техніки з Криму – Хлань

Важливо, щоб цю техніку ворог не перекинув до лінії фронту.

Ворог формує великі колони техніки в Криму і відправляє у бік Херсонщини, ЗСУ б’ють по мостах, щоб цю техніку не перекинули ближче до лінії фронту.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Росіяни формують великі колони техніки в Криму і відправляють у бік тимчасово окупованої Херсонщини. Важливо, щоб цю техніку не перекинули до лінії фронту. І от ми спостерігаємо – знову чіткі прильоти по Антонівському мосту", - зазначив він.

Хлань підкреслив, що дуже важливим є "коригування" транспортних артерій, щоб цю техніку не перекинули на правий берег.

"А колони хай тільки з’являться у полі зору HIMARS і буде окупантам ще одна Брилівка", - написав депутат.

Нагадаємо, ЗСУ зупинили окупантів і перейшли до фази контрнаступу.

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