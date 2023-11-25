Росія заявила про втрату майже 80 пасажирських літаків через санкції

Голова Міністерства транспорту Росії Віталій Савельєв заявив, що РФ, внаслідок введених Заходом санкцій проти її авіагалузі, втратила 76 пасажирських літаків.

Про це повідомляє російський "Комерсант".

"Нас несподівано застали зненацька рішеннями забрати літаки. Загалом ми втратили 76 пасажирських суден", - сказав Савельєв.

Санкції щодо російської авіагалузі були введені після початку російського вторгнення до України. Зокрема, США і ЄС заборонили постачання до РФ літаків і комплектувальних, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг (їх кількість, за даними Bloomberg, становила до 40% російського флоту).

Крім того, іноземні судна російських авіакомпаній заарештували за кордоном.

"Як стало відомо 16 листопада, в ГТЛК (найбільша лізингова компанія РФ – ред.) відмовилися від анонсованих влітку планів на 30% підвищити ставки на лізинг 37 літаків, що належали дочірній GTLK Europe. Більшість цих лайнерів експлуатують "Аерофлот" і "Росія", а також S7, "Аврора" і "Ямал". Компромісу, за даними "Комерсанта", вдалося досягти завдяки втручанню Мінтрансу", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ГУР провело кібероперацію проти "Росавіації" та отримало секретні документи.

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