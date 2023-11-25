Манчестер Сіті – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на топматч АПЛ

"Городяни" та мерсисайдці позмагаються за першу сходинку чемпіонату Англії.

У суботу, 25 листопада, відбудеться центральний матч 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) між "Манчестер Сіті" та "Ліверпулем".

Команди зіграють на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

"Городяни" та мерсисайдці підходять до поєдинку на лідерських позиціях у чемпіонаті Англії. "Манчестер Сіті" (28 очок) посідає перше місце в турнірній таблиці. "Ліверпуль" йде на другій сходинці, відстаючи від "небесно-блакитних" лише на один бал.

У попередньому турі АПЛ, який відбувся перед нещодавньою міжнародною паузою, "Манчестер Сіті" у божевільному матчі зіграв унічию з "Челсі" Михайла Мудрика (4:4), а "Ліверпуль" розбив "Брентфорд" ще одного українця Єгора Ярмолюка (3:0).

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Ліверпуль

На території України матч 13-го туру АПЛ між "Манчестер Сіті" та "Ліверпулем" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

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Також поєдинок "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль" можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Ліверпуль

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають команду Хосепа Гвардіоли. На перемогу чинного чемпіона Англії можна поставити з коефіцієнтом 1,79. Нічия – 4,40. Виграш підопічних Юргена Клоппа – 4,55.

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