У російських дивізіях розквітає корупція: в окупантів виникла проблема з укомплектуванням

В розпорядження Центру національного спротиву потрапила внутрішня документація 4-ї танкової дивізії РФ.

4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна Червонопрапорна дивізія імені Юрія Андропова

Про це йдеться в розпорядженні Центру національного спротиву.

Вказано, що 4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна Червонопрапорна дивізія імені Юрія Андропова дивізія брала участь у бойових діях з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Відомо, що її підрозділи атакували Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. Утім, її вибили з усіх регіонів.

"Згідно з результатами перевірки, яку провів російський генштаб, в дивізії розквітає корупція. Адже кадрові та підготовлені військові відсиджувалися в тилу, виконуючи не притаманну їм роботу, а навідники та стрільці виконували роботу з матеріально-технічного забезпечення, фактично розвантажували продукти або обслуговували техніку. Натомість в екіпажах перебували недосвідчені військові", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проблема є й з технікою. Так, згідно з доповіддю командування дивізії – більшість батальйонів мають проблему недоукомплектування й надали списки несправної техніки:

Також в розпорядженні Центру є списки особового складу дивізії. Ми наводимо перелік командування:

Командир – полковник євгеній журавльов;

Начштабу – підполковник андрєй князєв;

заступник командира – полковник григорій лазуткін;

начальник з фізичної підготовки – підполковник алєксандр рижак;

заступник командира з воєнно-політичної роботи – майор андрей лукьяненко;

заступник командира з озброєння (начальник техчастини) – підполковник алєксандр горунов;

заступник командира з тилу – полковник роман мальцев;

заступник Начштабу – підполковник денис гутаров.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції, який містить ключові положення запропонованої Україною "формули миру".

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