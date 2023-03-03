У російських дивізіях розквітає корупція: в окупантів виникла проблема з укомплектуванням

Більшість батальйонів мають проблему недоукомплектування.
В розпорядження Центру національного спротиву потрапила внутрішня документація 4-ї танкової дивізії РФ.
4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна Червонопрапорна дивізія імені Юрія Андропова
Про це йдеться в розпорядженні Центру національного спротиву.
Вказано, що 4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна Червонопрапорна дивізія імені Юрія Андропова дивізія брала участь у бойових діях з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Відомо, що її підрозділи атакували Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. Утім, її вибили з усіх регіонів.
"Згідно з результатами перевірки, яку провів російський генштаб, в дивізії розквітає корупція. Адже кадрові та підготовлені військові відсиджувалися в тилу, виконуючи не притаманну їм роботу, а навідники та стрільці виконували роботу з матеріально-технічного забезпечення, фактично розвантажували продукти або обслуговували техніку. Натомість в екіпажах перебували недосвідчені військові", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що проблема є й з технікою. Так, згідно з доповіддю командування дивізії – більшість батальйонів мають проблему недоукомплектування й надали списки несправної техніки:
Також в розпорядженні Центру є списки особового складу дивізії. Ми наводимо перелік командування:
- Командир – полковник євгеній журавльов;
- Начштабу – підполковник андрєй князєв;
- заступник командира – полковник григорій лазуткін;
- начальник з фізичної підготовки – підполковник алєксандр рижак;
- заступник командира з воєнно-політичної роботи – майор андрей лукьяненко;
- заступник командира з озброєння (начальник техчастини) – підполковник алєксандр горунов;
- заступник командира з тилу – полковник роман мальцев;
- заступник Начштабу – підполковник денис гутаров.
Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів схвалила проєкт резолюції, який містить ключові положення запропонованої Україною "формули миру".
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