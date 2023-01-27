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Росіяни обстріляли Часів Яр: горять будинки та школа (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Росіяни обстріляли Часів Яр: горять будинки та школа (фото)

Фото: Павло Кириленко

Про постраждалих інформація наразі не надходила.

Російські війська обстріляли Часів Яр на Донеччині ввечері 27 січня, завдавши удару по житловому масиву.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він уточнив, що Часів Яр був атакований ворогом з реактивних систем залпового вогню.

"Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки. Про постраждалих інформація на даний час не надходила", – написав голова області.

Фото: Павло Кириленко / ©
Фото: Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко / ©
Фото: Павло Кириленко
Фото: Павло Кириленко / ©
Фото: Павло Кириленко

Нагадаємо, в ніч проти 27 січня російські війська понад півтори години обстрілювали Часів Яр, вбили двох людей і ще п’ятьох поранили. Пошкоджено понад 10 будівель та автомобілі.

Додамо, що протягом 26 січня російські окупанти вбили 9 та поранили 6 жителів Донеччини.

Зауважимо, що 27 січня ворожа армія також обстріляла житлові квартали Херсона та району. Уламок снаряда пошкодив авто з чоловіком і жінкою. Жінка загинула на місці, а чоловіка забрали до лікарні.

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Дата публікації
Перегляди
3642
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