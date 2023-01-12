Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни обстріляли Янтарне біля Херсона, є жертви: перші деталі

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
588
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни обстріляли Янтарне біля Херсона, є жертви: перші деталі

Фото: Associated Press

Потерпілій жінці надають меддопомогу у лікарні.

Російські окупанти вдень 12 січня обстріляли Янтарне, що на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, у результаті обстрілу РФ загинув 27-річний чоловік, а 47-річна жінка дістала поранення.

Потерпіла наразі перебуває в лікарні, у неї уламкові поранення. 

"На Херсонщині рашисти продовжують воювати з мирними людьми!  Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковими пораненням доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу", - написав Янушевич.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія 90 разів обстріляла територію Херсонської області. За даними Херсонської ОВА, минулої доби внаслідок обстрілів російських військ загинула людина, п'ятеро — поранені.

Як повідомлялося, 11 січня російські війська атакували перинатальний центр у Херсоні, після чого на місці прильоту виникла пожежа.

Внаслідок російської атаки по перинатальному центру постраждала працівниця медзакладу.

Читайте також:

Росіяни вдарили по пологовому у Херсоні: від вибуху постраждала лікарка

Росіяни вдарили по пологовому у Херсоні: від вибуху постраждала лікарка

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
588
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація