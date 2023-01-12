Росіяни обстріляли Янтарне біля Херсона, є жертви: перші деталі

Потерпілій жінці надають меддопомогу у лікарні.
Російські окупанти вдень 12 січня обстріляли Янтарне, що на Херсонщині.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, у результаті обстрілу РФ загинув 27-річний чоловік, а 47-річна жінка дістала поранення.
Потерпіла наразі перебуває в лікарні, у неї уламкові поранення.
"На Херсонщині рашисти продовжують воювати з мирними людьми! Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковими пораненням доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу", - написав Янушевич.
Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія 90 разів обстріляла територію Херсонської області. За даними Херсонської ОВА, минулої доби внаслідок обстрілів російських військ загинула людина, п'ятеро — поранені.
Як повідомлялося, 11 січня російські війська атакували перинатальний центр у Херсоні, після чого на місці прильоту виникла пожежа.
Внаслідок російської атаки по перинатальному центру постраждала працівниця медзакладу.
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