Росіяни обстріляли Янтарне біля Херсона, є жертви: перші деталі

Російські окупанти вдень 12 січня обстріляли Янтарне, що на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, у результаті обстрілу РФ загинув 27-річний чоловік, а 47-річна жінка дістала поранення.

Потерпіла наразі перебуває в лікарні, у неї уламкові поранення.

"На Херсонщині рашисти продовжують воювати з мирними людьми! Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковими пораненням доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу", - написав Янушевич.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія 90 разів обстріляла територію Херсонської області. За даними Херсонської ОВА, минулої доби внаслідок обстрілів російських військ загинула людина, п'ятеро — поранені.

Як повідомлялося, 11 січня російські війська атакували перинатальний центр у Херсоні, після чого на місці прильоту виникла пожежа.

Внаслідок російської атаки по перинатальному центру постраждала працівниця медзакладу.

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