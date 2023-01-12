Россияне обстреляли Янтарное возле Херсона, есть жертвы: первые детали

Российские оккупанты днем 12 января обстреляли Янтарное на Херсонщине.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его данным, в результате обстрела РФ погиб 27-летний мужчина, а 47-летняя женщина получила ранения.

Потерпевшая сейчас находится в больнице, у нее обломочные ранения.

"На Херсонщине рашисты продолжают воевать с мирными людьми! Несколько часов назад российские оккупанты атаковали поселок Янтарное, что вблизи Херсона. Вражеский снаряд попал в жилой дом. От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина. Также пострадала 47-летняя женщина, ее из обломочными ранениями доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь", — написал Янушевич.

Напомним, за прошедшие сутки российская армия 90 раз обстреляла территорию Херсонской области. По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки в результате обстрелов российских войск погиб человек, пятеро — ранены.

Как сообщалось, 11 января российские войска атаковали перинатальный центр в Херсоне, после чего на месте прилета возник пожар.

В результате российской атаки по перинатальному центру пострадала работница медучреждения.

Читайте также: