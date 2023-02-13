Росіяни в Каховці вигадали новий привід для репресій: у ЦНС звернулися до українців

Кожен українець може зайти й заспамити чатбот окупантів.

Російські війська створили чатбот, щоб прихильники країни-агресорки РФ могли доносити на її противників, зокрема партизанів, в тимчасово окупованій Каховці, а загарбники таким чином хочуть отримати черговий привід для нових репресій проти громадян України.

Про це інформує Центр національного спротиву.

У ЦНС повідомили, що окупанти в Херсонській області чудово усвідомлюють реальний ступінь їхньої підтримки серед місцевих жителів. Тому вони й надалі намагаються розшукувати тих, хто входить до підпілля.

Так, російські військові викрадають українців за будь-які виявлені "прояви нелояльності" щодо них.

Зазначається, що одним із механізмів виявлення підпілля для окупантів стають анонімні доноси. Для цього на тимчасово захоплених територіях створюються спеціальні чатботи.

"Такий створили й для міста Каховка, то ж кожен мешканець України може зайти й заспамити його. Для цього необхідно перейти за посиланням", – закликали в ЦНС.

У Центрі нацспротиву нагадали, що раніше рух "Жовта стрічка" запустив власний чатбот "Разом", де можна дізнатися інструкції щодо поширення української символіки на тимчасово захоплених військами РФ територіях України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські спецслужби створили бот spektr_robot, за допомогою якого збирають інформацію про українців.

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