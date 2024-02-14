Росіяни вивели у Чорне море вісім кораблів: чи є ракетоносії

Окупанти тримають кораблі в Середземному та Азовському морях.

Станом на ранок середи, 14 лютого, армія Російської Федерації тримає у Чорному морі вісім кораблів. Носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Тим часом носії ракет окупанти мають в акваторії Середземного моря. Росіяни вивели два ворожі кораблі, серед яких є один носій ракет "Калібр". Їхній загальний залп - до 8 ракет.

Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. Ракетоносіїв немає.

Нагадаємо, останнім часом РФ припинила використовувати ракети "Калібр" для ударів по Україні. Втім, це не означає, що в армії РФ закінчилися ці ракети. Навпаки, РФ може мати на складах понад 240 одиниць "Калібрів" різних модифікацій.

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