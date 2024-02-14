Россияне вывели в Черное море восемь кораблей: есть ли ракетоносители

По состоянию на утро среды, 14 февраля, армия Российской Федерации удерживает в Черном море восемь кораблей. Носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Между тем, носители ракет оккупанты имеют в акватории Средиземного моря. Россияне вывели два вражеских корабля, среди которых один носитель ракет "Калибр". Их общий залп – до 8 ракет.

Кроме того, в Азовском море находится один вражеский корабль. Ракетоносителей нет.

Напомним, в последнее время РФ перестала использовать ракеты "Калибр" для ударов по Украине. Впрочем, это не значит, что в армии РФ кончились эти ракеты. Напротив, РФ может иметь на складах более 240 единиц "Калибров" разных модификаций.

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