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Росіяни з мінометів обстріляли Сумщину: зруйновані будинки

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Росіяни з мінометів обстріляли Сумщину: зруйновані будинки

Фото: Поліція Сумської області

Російські окупанти зранку 5 липня завдали удару по Сумщині.

Військові злочинці РФ обстріляли населені пункти з мінометів.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

“Ворожа армія здійснила мінометний обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району. Внаслідок чого ворог пошкодив шість приватних будинків та одну лінію електропередач. Наразі на місці працює поліція. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у ЗСУ показали, як ППО збила російські ракети над Дніпропетровщиною.

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