Росіяни застрелили у потилицю трьох українських полонених

Військові РФ вбили українців, які здалися у полон.

Окупанти біля Нескучного розстріляли трьох українських військовополонених.

Про це пишуть аналітики DeepState.

У повідомленні йдеться, що 3 січня ворог штурмував позиції 141 ОПБр. Противник вистрілив у потилицю воїнам ЗСУ, які здалися у полон.

"Бійці здалися в полон, їм зав'язали руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю. Якщо бригада зацікавлена у пошуку злочинців, то сподіваємося надасть відео правоохоронним органам", - зазначили DeepState.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора повідомляв, що російські окупанти стратили вже 102 українських військовополонених.

За даними очільника Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Юрія Білоуса, близько 80% усіх страт українських військових росіянами відбулися 2024 року.

За даними аналітиків, російські окупанти протягом останнього часу збільшили кількість систематичних страт українських військовополонених. Загарбники також продовжують застосовувати хімічну зброю.

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