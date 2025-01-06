Россияне застрелили в затылок троих украинских пленных

Оккупанты возле Нескучного расстреляли троих украинских военнопленных.

Об этом пишут аналитики DeepState.

В сообщении говорится, что 3 января враг штурмовал позиции 141 ОПБр. Противник выстрелил в затылок сдавшимся в плен воинам ВСУ.

"Бойцы сдались в плен, им завязали руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок. Если бригада заинтересована в поиске преступников, то надеемся предоставить видео правоохранительным органам", — отметили DeepState.

Напомним, Офис генпрокурора сообщал, что российские оккупанты казнили уже 102 украинских военнопленных.

По данным главы Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Юрия Билоуса, около 80% всех казней украинских военных россиянами произошло в 2024 году.

По данным аналитиков, российские оккупанты в последнее время увеличили количество систематических казней украинских военнопленных. Захватчики также продолжают использовать химическое оружие.

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