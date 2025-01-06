Катастрофа Azerbaijan Airlines: президент Азербайджана назвал виновных

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан требует наказания виновных в крушении самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевший крушение неподалеку от казахстанского Актау.

Как сообщило Азербайджанское государственное информационное агентство "Азертадж", об этом он сказал в понедельник на встрече с членами семей погибших в авиакатастрофе членов экипажа и выжившими бортпроводниками.

"Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения", – сказал Алиев.

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По словам азербайджанского президента, продолжается процесс расшифровки "черных ящиков".

"Уверен, в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все станет на свои места, вся картина трагедии будет известна. И это, конечно, будет важным моментом в полном расследовании этой трагедии и наказании виновных в ней", — добавил глава государства.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, после российских обстрелов вблизи Грозного предпринял попытку приземлиться неподалеку от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии. Погибли 38 человек.

Алиев заявил, что российская сторона случайно сбила самолет авиакомпании AZAL и пыталась "замять вопрос".

СМИ со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана писали, что причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines стала российская ракета класса "земля-воздух".

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский заявил об ответственности России за сбитый самолет из Азербайджана.

Кроме того, мы ранее информировали, что в "Азербайджанских авиалиниях" назвали причину крушения.

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