Катастрофа Azerbaijan Airlines: президент Азербайджану назвав винних

Президент Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан вимагає покарання винних у катастрофі літака ЗАТ "Азербайджанські авіалінії" (AZAL), який виконував рейс Баку-Грозний та зазнав аварії неподалік казахстанського Актау.

Як повідомило Азербайджанське державне інформаційне агентство "Азертадж", про це він сказав у понеділок на зустрічі з членами родин загиблих в авіакатастрофі членів екіпажу та бортпровідниками, які вижили.

"Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки", – сказав Алієв.

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За словами азербайджанського президента, наразі триває процес розшифрування "чорних скриньок".

"Впевнений, найближчим часом ми дізнаємося попередній результат і все стане на свої місця, вся картина трагедії буде відома. І це, звісно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії та покарання винних у ній", – додав глава держави.

25 грудня літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines (AZAL), що прямував з Баку до Грозного, після російського обстрілу поблизу Грозного здійснив спробу приземлитися неподалік Актау. На борту перебувало 67 людей, зокрема п'ятеро членів екіпажу. З них 42 громадян Азербайджану, 16 – Росії, 6 – Казахстану, 3 – Киргизії. Загинули 38 людей.

Алієв заявив, що російська сторона випадково збила літак авіакомпанії AZAL і намагалася "зам'яти питання".

ЗМІ з посиланням на джерела в уряді Азербайджану писали, що причиною катастрофи літака авіакомпанії Azerbaijan Airlines стала російська ракета класу "земля-повітря".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський заявив про відповідальність Росії за збитий літак з Азербайджану.

Крім того, ми раніше інформували, що в “Азербайджанських авіалініях” назвали причину катастрофи.

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