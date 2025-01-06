Трампу буде складно: тарологиня стривожила прогнозом на 2025 рік

Анна Атаманова попередила, що 2025 року у світі буде неспокійно.

Тарологиня Анна Атаманова прогнозує труднощі 2025 року для обраного президентом США Дональда Трампа, зокрема через дії Китаю.

Про це тарологиня розповіла в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA.

За віщуванням Атаманової, Трампу не вдасться завершити війну в Україні так швидко, як йому б того хотілося – за добу. Водночас він продовжить підтримку держави.

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"Уже в цьому місяці цього року ми будемо розуміти і будуть розставлені якісь пріоритети. Тобто допомога однозначно буде і вже буде зрозуміло, до чого ми йдемо", – сказала тарологиня.

Вона також прогнозує неспокій у світі і труднощі для Трампа цього року.

"2025 року у світі буде неспокійно. Здійметься китайський прапор. Я бачу, кораблі також будуть – корейські, китайські. І тут буде складно Америці і Трампу, тому що Китай буде за спиною. Підтримка Росії з боку Китаю буде", – попередила Атаманова.

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До слова, раніше відомий астролог Влад Росс розповів, чи стане 2025 рік переможним для України.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу змінити своє життя на краще.

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