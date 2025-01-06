Серфер підкорив гігантську 32-метрову хвилю – фото

Каліфорнійський серфер, можливо, побив світовий рекорд, коли підкорив хвилю заввишки 32 метри.

Про це пише KSBW-TV.

23-річний Алессандро "Ало" Слебір катався з друзями 23 грудня в Маверіксі, Каліфорнія, поблизу затоки Галф-Мун, коли зловив величезну хвилю.

"Ти їдеш так швидко на дошці – мабуть, 50, 65, 80 км на годину – і ця хвиля була такою високою, що засмоктувала стільки води, яка поверталася до тебе, що це було дивне відчуття – відчувати тертя води під дошкою для серфінгу. Я ніколи не відчував такого на жодній іншій хвилі, яку я коли-небудь ловив", - розповів Слебір в інтерв'ю.

Алессандро Слебір / Фото: instagram.com/aloslebir

Якщо висота хвилі буде підтверджена Книгою рекордів Гіннеса та Всесвітньою лігою серфінгу, Слебір стане рекордсменом із найбільшої хвилі, яку він осідлав. Цей титул наразі належить Себастьяну Штойдтнеру, який 2020 року підкорив 26-метрову хвилю біля узбережжя Португалії.

Нагадаємо, чоловік зупинив язиком рекордну кількість електричних вентиляторів – 57 за одну хвилину.

Читайте також: