Росіяни збивають власні безпілотники на Херсонщині - ISW

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські загарбники дедалі частіше плутають свої безпілотники з українськими і відкривають по них вогонь. Активність українських дронів на цьому напрямку значно зросла.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За словами українського військового оглядача Костянтина Машовця, активність українських безпілотників настільки поширена на лівому березі Херсонської області, що російське угруповання військ "Дніпро" почало сповіщати особовий склад про те, коли російські дрони будуть діяти в їхньому районі.

Станом на 13 січня українські сили утримують позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не зафіксовано.

Російські та українські сили продовжували позиційні бої на східному березі, зокрема в Кринках та поблизу них.

За словами Машовця, командування російського 17-го танкового полку (70-та мотострілецька дивізія, 18-та загальновійськова армія) протягом останніх двох тижнів намагається евакуювати пошкоджену російську бронетехніку поблизу Кринок. Залучають для цього як штатний ремонтний персонал, так і бойовий особовий склад.

Раніше Наталія Гуменюк повідомила, що на лівому березі Херсонської області у штурми йдуть елітні війська РФ, бо підрозділи "Шторм-Z" не виправдали очікувань. Російська армія продовжує зазнавати величезних втрат на лівому березі Дніпра.